В долгах, зато с ёлкой. Киев потратит на новогоднее дерево 100 тысяч долларов

При этом ранее из-за огромных долгов в столице Украины были проблемы с запуском отопительного сезона.

2,7 млн гривен (около 100 тысяч долларов) потратят в Киеве на главную ёлку страны. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Это будет не настоящее дерево. На металлическом каркасе закрепят еловые ветки для создания объёма.

— Полностью собранное и укомплектованное праздничное дерево обойдётся в 2,7 миллиона гривен, — сказал Добруцкий.

Главную новогоднюю ёлку Украины уже начали устанавливать в Киеве на Софийской площади.

Отметим, это происходит на фоне финансового кризиса в столице Украины. Власти города ранее едва смогли договориться о списании миллиардных долгов столицы за горячую воду, чтобы в квартиры дали отопление. Мэру Киева Виталию Кличко даже пришлось открыто обращаться к президенту Петру Порошенко.