В долгах, зато с ёлкой. Киев потратит на новогоднее дерево 100 тысяч долларов

2,7 млн гривен (около 100 тысяч долларов) потратят в Киеве на главную ёлку страны. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Это будет не настоящее дерево. На металлическом каркасе закрепят еловые ветки для создания объёма.
— Полностью собранное и укомплектованное праздничное дерево обойдётся в 2,7 миллиона гривен, — сказал Добруцкий.
Главную новогоднюю ёлку Украины уже начали устанавливать в Киеве на Софийской площади.
Отметим, это происходит на фоне финансового кризиса в столице Украины. Власти города ранее едва смогли договориться о списании миллиардных долгов столицы за горячую воду, чтобы в квартиры дали отопление. Мэру Киева Виталию Кличко даже пришлось открыто обращаться к президенту Петру Порошенко.
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