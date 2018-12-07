Влад Топалов забрал Регину Тодоренко с новорождённым сыном из роддома — видео

Звёздная чета покинула медцентр очень скромно — без толпы родственников и видеокамер.

Певец Влад Топалов забрал свою супруги телеведущую Регину Тодоренко и новорождённого сына из роддома. Пара попала в объектив камер портала Super во время выхода из медучреждения.

Ведущая "Орла и решки" выбрала обычный роддом. Супруги покинули медцентр очень скромно — без толпы родственников, видеокамер, голубых шаров и прочих атрибутов выписки. Звёздную пару сопровождала лишь помощница. А малыш был на руках у матери.

В конце июля Лайф сообщал, что Топалов сделал предложение Тодоренко после появления слухов о её беременности. Роман между ними вспыхнул в прошлом году во время совместной работы в спектакле "Заложи жену в ломбард". 5 декабря стало известно, что у пары родился первенец.