Речь о миллиардах. Сбербанк сообщил, сколько клиенты спустили в "чёрную пятницу"

Больше всего потратили в "чёрную пятницу" жители Северного Кавказа — в полтора раза больше обычного. В Санкт-Петербурге прирост — 34,5%, в Москве — 24,9%.

В этом году расходы клиентов Сбербанка России в "чёрную пятницу" выросли на 7,5% по сравнению с прошлым, составив 135,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

— Практически весь прирост приходится на онлайн-сегмент: здесь продажи увеличились сразу на 49,3%, а в традиционных магазинах — всего на 1,4%, — отметили в банке, добавив, что больше всего денег было потрачено на бытовую технику, обувь и аксессуары.

В течение "чёрной пятницы" покупки офлайн совершили 35,7 миллиона клиентов, онлайн — 5,2 миллиона. Наиболее активными в тратах были россияне в возрасте 16–25 и 51–60 лет.

Что касается разброса по стране, то жители практически всех российских регионов воспользовались днём распродажи, за исключением Республики Алтай и Тувы — там скидкам особого значения не придали. Во всех остальных регионах траты выросли как минимум на 5%.

Больше всего потратили в "чёрную пятницу" жители Северного Кавказа — в полтора раза больше обычного. В Санкт-Петербурге этот прирост — 34,5%, в Москве — 24,9%.