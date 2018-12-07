Участники ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти

Сегодня страны — участницы ОПЕК и государства, не входящие в это объединение, договорились о сокращении объёмов добычи нефти.

Согласно достигнутому соглашению, ОПЕК сократит добычу на 2,8%, а страны, не входящие в этот картель, — на 2%.

Так, по словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, Россия сократит добычу на 230 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия — на 250 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что на фоне сообщений о такой договорённости стал падать курс доллара.