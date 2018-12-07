Больше не Меркель. У партии власти ФРГ новый председатель, и это снова женщина

С февраля этого года она занимает пост генсека партии, куда её выдвинула именно нынешний канцлер.

У партии власти Германии — ХДС/ХСС — новый председатель. Место Ангелы Меркель заняла 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Таковы результаты голосования на съезде, который проходит сегодня в Гамбурге.

Ранее Меркель, которая возглавляет немецкое правительство с 2005 года, заявила, что не будет претендовать на пост председателя партии, а также на пост канцлера в 2021 году.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года в федеральной земле Саар, на границе с Францией и Люксембургом. В ХДС вступила в 1981 году. С февраля этого года занимает пост генсека партии — причём на этот пост её выдвинула именно Меркель. Из-за этого местные СМИ называли Крамп-Карренбауэр преемницей и протеже Меркель.