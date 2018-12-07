Во ФСИН считают, что владелец фотоархива с Цеповязом пытается его продать

А публикация очередной порции "красивой жизни" осуждённого за решёткой – это что-то вроде рекламной акции.

Во ФСИН озвучили неожиданную причину публикации новых фотографий с "красивой жизнью" участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима. По мнению замдиректора ФСИН Валерия Максименко, владелец архива таким образом пытается нажиться на этих снимках, сообщает РИА "Новости".

— Тот, кто владел этими фотографиями или делал, сейчас ходит по Москве и предлагает купить эти фотографии и видео, около 12 записей, — рассказал Максименко. — Но ему предлагают за эти видео долларов по 300, а он просит по 5 тысяч долларов за одну нарезку фотографий. Пока особо никто не покупает, вот он выложил первую нарезку.

Как уже сообщал Лайф, на новых кадрах Цеповяз снова сидит за обильно накрытым столом, отдыхает на свежем воздухе в беседке. Кроме того, есть снимки, где член банды Цапков одет в хоккейную форму и держит в руках клюшку. А ранее в Сеть попали снимки, на которых осуждённый на 20 лет колонии строгого режима ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде.