Экс-жена Джигарханяна потребовала от него 3 млн рублей за "воровку чистой воды"

В прошлом году в одном из ток-шоу он якобы заявил, что она у него "прямо из кармана украла деньги".

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск в суд. Она требует у экс-супруга 3 миллиона рублей за моральный вред, полученный от того, что артист назвал её воровкой в телеэфире. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также Цымбалюк-Романовская хочет, чтобы Джигарханян опроверг свои слова в ближайшем выпуске телепередачи "Пусть говорят".

— В иске Цымбалюк-Романовская просит признать несоответствующими действительности и порочащими её честь, достоинство и деловую репутацию распространённые слова Джигарханяном Арменом Борисовичем в телепрограмме "Пусть говорят" от 18 октября 2017 года и 23 октября 2017 года, — сообщили в Кунцевском суде Москвы..

Там уточнили, что речь идёт о словах "воровка чистой воды, не образно, она прямо у меня из кармана украла деньги".

Иск зарегистрирован судом в конце ноября, беседа по иску назначена на 17 декабря.

Напомним, ранее суд приговорил экс-супругу Джигарханяна к 200 часам обязательных работ. Её признали виновной в том, что Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу.