"Оскорбительные слова". В РПЦ возмущены письмом Варфоломея к митрополиту Онуфрию

Ранее епископ написал, что предстоятель УПЦ якобы незаконно носит титул Киевского и всея Украины.

Патриарх Константинопольский Варфоломей в письме в адрес митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия позволил себе оскорбительный тон. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

— Варфоломей говорит, что обращается к владыке Онуфрию как к митрополиту Киевскому лишь из милости, заявляя, что блаженнейший Онуфрий носит титул митрополита Киевского и всея Украины якобы незаконно, — написал Легойда в своём телеграм-канале.

По его словам, Вселенский патриарх ранее не раз подчеркивал, что единственным каноническим главой украинской церкви является митрополит Онуфрий, а теперь священнослужитель "позволяет себе в его адрес откровенно оскорбительные слова".

Ранее сообщалось, что митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата отправил обратно патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор.