"Здесь медведи, там медведи". Путин рассказал о путешествиях по диким местам

По его мнению, единение с природой — это и один из элементов национальной идентичности.

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в церемонии вручения премии Русского географического общества. На этой встрече он поделился впечатлениями от поездок в дикую природу.

— Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А вот ребята жили там семь месяцев рядом с ними совсем, — рассказал президент.

Он назвал работу исследователя, путешественника захватывающей, но требующей не только увлечённости, но и мужества. Она "позволяет понять, кто мы такие и куда идём".

— Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности, — добавил президент.

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, как Владимира Путина охраняли от медведей во время поездки в Туву.