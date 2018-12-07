Во все тяжкие. Экс-учителя из Петербурга наварили полтора килограмма наркотиков

Двое бывших учителей — по физике и по химии из Санкт-Петербурга, используя свои профессиональные познания, больше года варили амфетамин в оборудованной химической лаборатории для его дальнейшей реализации. Об этом сообщает прокуратура региона.
Они распределили роли: один варил амфетамин по предварительным заказам, а другая подыскивала заказчиков и обеспечивала передачу наркотика.
Теперь обвиняемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за наркотики.
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