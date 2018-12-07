Во все тяжкие. Экс-учителя из Петербурга наварили полтора килограмма наркотиков

Словно по сюжету известного сериала они создали преступную группу, а теперь придётся за это отвечать.

Двое бывших учителей — по физике и по химии из Санкт-Петербурга, используя свои профессиональные познания, больше года варили амфетамин в оборудованной химической лаборатории для его дальнейшей реализации. Об этом сообщает прокуратура региона.

Они распределили роли: один варил амфетамин по предварительным заказам, а другая подыскивала заказчиков и обеспечивала передачу наркотика.

Теперь обвиняемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за наркотики.