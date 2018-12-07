В очном этапе правового диктанта приняли участие 40 тысяч россиян

Это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам юридической грамотности. В этот раз она посвящена 25-летию конституции.

Очный тур второго правового (юридического) диктанта состоялся в пятницу на 800 площадках в различных регионах нашей страны. Акция приурочена к 25-летию принятия российской конституции и призвана повысить мотивацию к изучению права среди различных слоёв населения. Кроме того, диктант позволит получить информацию об общем уровне правовой грамотности граждан.

Соорганизаторами диктанта выступают "Деловая Россия", "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и другие организации.

— По итогу диктанта мы составим подробный срез, в каких областях права у россиян наибольшие пробелы в знаниях, и правовую карту здоровья регионов, где отметим, в каких субъектах правовая грамотность выше, а где наоборот, — рассказал сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

Отметим, что в режиме онлайн диктант можно пройти до 12:00 мск 10 декабря на сайте юрдиктант.рф. Организаторы приглашают всех желающих (от 14 лет).