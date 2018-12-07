Москвичей попросили отправлять пьяных свиристелей в "вытрезвитель"

Птицы злоупотребляют забродившими ягодами рябины и буквально валятся с ног на несколько часов.

Московские орнитологи призвали жителей города спасать опьяневших от забродивших ягод рябины свиристелей. Забирать их домой, пока они протрезвеют, или передавать экологам.

— Если птичка валяется, её может подобрать кот или ворона расклевать. Поэтому, если видите, что птица жива, её надо изъять из природы, — приводит агентство городских новостей "Москва" слова руководителя проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Мишина.

Он отметил, что опьянение птиц специалисты наблюдают уже с ноября. Оказывается, любые птицы, которые клевали забродившие ягоды, могут впасть в опьянение.

— Есть случаи, когда к нам приносят лесных птичек, думая, что они в агонии, а они на самом деле просто под градусом. Они у нас переночуют, как в вытрезвителе, и под утро уже нормальные, живенькие, мы их выпускаем обратно на волю, — объяснил орнитолог.

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