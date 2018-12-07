Назарбаев объяснил, почему России не нужно захватывать Украину

Казахстанский президент выразил надежду, что отношения Москвы и Киева станут теми, что были прежде.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что у России нет намерений по захвату восточных территорий Украины, потому что это и без того самая большая страна в мире.

— Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория, — сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Россия".

Казахстанский лидер выразил свои переживания относительно непростых взаимоотношений между Москвой и Киевом. И заявил, что ему небезразлична судьба Украины, поскольку он сам когда-то окончил ПТУ в Днепродзержинске и у него осталось много друзей украинцев.

— Это же народ наш, мы понимаем друг друга, души понимаем. Одни и те же песни поём, общие шутки. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были. Чтобы Россия и Украина были с нами, — сказал он.

Ранее Назарбаев выражал уверенность, что президент Украины Пётр Порошенко готов на компромисс по ситуации в Донбассе.