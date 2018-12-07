Нигатив объяснил, почему рэперов не будет "с напудренными" на "голубых огоньках"

Исполнитель посоветовал властям просто не мешать рэперам, а не метаться от перегибов и посадок до продвижения и приглашения на праздники.

Российский рэпер Владимир Афанасьев, известный под псевдонимом Нигатив, уверен, что истинные представители рэп-субкультуры откажутся от участия в "голубых огоньках".

— Половина — уже только из-за названия, другая половина — из-за состава, из-за риска потери собственной аудитории слушателей, которая увидит и скажет: Блин, как так? Серёженька, скажем, я в тебя верил, слушал в подъезде тёмном твои песни на колонке, а теперь ты поёшь там, с ребятами напудренными. С Колями Басковыми. Поэтому тут важно просто не мешать и не трогать, есть масса других насущных проблем и вопросов в нашей стране, — рассказал Лайфу исполнитель.

После серии отменённых концертов российских рэперов (IC3PEAK, Хаски, Элджея и некоторых других) в российских регионах в Госдуме предложили звать представителей жанра на "голубые огоньки". Сам Нигатив заявил, что он бы не пошёл туда выступать.

— Да нет, моё творчество крайне неуместно и нелепо бы смотрелось на фоне остальных. Да и я сам со своей физиономией. То есть, что мне это даст, я в упор не вижу, а что я могу потерять, я примерно понимаю, поэтому я бы, пожалуй, не пошёл, — закончил исполнитель.

Рэперы Рома Жиган и Птаха встретились с депутатами Госдумы и представителями различных ведомств, но, по словам музыкантов, встреча закончилась ничем.