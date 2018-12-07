Сбербанк начинает выдавать кредиты прямо в торговых точках

Одновременно банк запускает ещё кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком" для продвижения своих продуктов.

Сегодня Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования: запускает выдачу кредитов на товары в торговых точках. Для продвижения продуктов банк также запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком". Об этом сообщает ТАСС.

— Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с новым продуктом "Покупки в кредит", — отметили в пресс-службе кредитной организации.

До этого момента в банке не было POS-кредитования. Пока Сбербанк не раскрывает планы по доле рынка, которую хочет занять в этом сегменте. В скором времени к платформе могут подключиться и другие заинтересованные банки.

Ранее сообщалось, что сотрудника "дочки" Сбербанка уличили в заработке 150 млн на манипуляциях рынком.