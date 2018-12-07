В Испании певицу Шакиру обвиняют в неуплате €14,5 млн налогов

Адвокаты певицы получили уведомление от правоохранителей, что в ближайшее время на неё будет подан иск в суд.

Певица Шакира могла уклоняться от уплаты налогов в Испании в период с 2011 по 2014 год, такие выводы сделала испанская налоговая служба после расследования, сообщает газета El Pais.

По информации журналистов, Прокуратура Барселоны собирается подавать на исполнительницу иск в суд на общую сумму 14,5 миллиона евро из-за неуплаты налога на имущество и подоходного налога за указанный период.

Согласно испанским законам, если человек живёт на территории страны более полугода, он автоматически становится налоговым резидентом. И должен заплатить налоги за все доходы, в том числе и зарубежные.

И хотя представители Шакиры уверяют, что певица проводила на территории Испании менее установленных законом 183 дней, следствие не исключает, что на самом деле она только делала вид, что проживает на Багамских островах, и находилась в Барселоне со своим мужем, игроком сборной Испании по футболу Жераром Пике.

Ранее у певицы уже возникали сложности с Налоговой службой Испании. В самом начале 2018 года вокруг неё уже разгорался скандал по поводу её попыток скрыть полученные доходы, тогда ей пришлось заплатить 20 миллионов евро в пользу испанской казны, чтобы избежать тюремного заключения.