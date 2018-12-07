Новак рассказал, как будет сокращаться нефтедобыча в России

В ОПЕК+ страны договорились снизить добычу чёрного золота суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение первого полугодия 2019 года.

Сокращение добычи нефти российскими компаниями будет пропорционально их доле на рынке — это наиболее справедливо. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам успешных переговоров в рамках ОПЕК+ по снижению добычи чёрного золота.

— Я думаю, что мы определим этот способ вместе с нашими компаниями, —уточнил Новак после заседания, на котором страны договорились снизить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение первого полугодия 2019 года.

Пока министр не дал конкретных цифр, в какие сроки это будет реализовано.