Новак рассказал, как будет сокращаться нефтедобыча в России

Сокращение добычи нефти российскими компаниями будет пропорционально их доле на рынке — это наиболее справедливо. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам успешных переговоров в рамках ОПЕК+ по снижению добычи чёрного золота.
— Я думаю, что мы определим этот способ вместе с нашими компаниями, —уточнил Новак после заседания, на котором страны договорились снизить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение первого полугодия 2019 года.
Пока министр не дал конкретных цифр, в какие сроки это будет реализовано.
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