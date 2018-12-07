В Дагестане в ходе спецоперации ликвидировали боевика

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Хасавюртовском районе Дагестана боевика, причастного к террористическим преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Отмечается, что в окрестностях села Эндирей, где он был уничтожен, обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

По данным источника агентства, ликвидированный боевик был последним членом так называемой эндиреевской бандгруппы.