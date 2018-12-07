Глава МИД Австрии заявила, что её визит в РФ не отменён, а перенесён

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что её запланированная поездка в Россию на самом деле не была отменена, а перенесена и состоится позже. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы намерены поставить на ноги форум "Сочинский диалог", но из-за этого случая со шпионажем я перенесла визит, — сказала дипломат.

Она отметила, что 6 декабря у неё состоялась встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. По её словам, стороны "находятся в контакте", однако называть примерную дату предполагаемого визита не стала.

При этом, говоря о причине переноса поездки — ситуации с отставным австрийским полковником, который подозревается в шпионаже в пользу России, она заявила, что это не обсуждалось на уровне ЕС и вопрос будет решён в совместной работе двух стран.

— Нет, это дело, в котором мы надеемся на содействие и разъяснение этого случая с российской стороны. Подозреваемый сейчас под арестом, с вопросом должен разобраться суд, — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сам задержанный "разведчик" отрицает причастность к шпионажу. По его словам, он всегда был "истинным австрийцем и патриотом". А президент Австрии заявил, что "дело о шпионаже" не омрачит отношения с РФ.