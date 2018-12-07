Госдеп считает российских военных причастными к инциденту в Алеппо

В своём сообщении США призвали РФ "обеспечить безопасность беспристрастных независимых инспекторов".

Госдепартамент США утверждает, что располагает информацией о причастности российских и сирийских военных к инциденту с использованием слезоточивого газа в сирийском Алеппо.

— США... считают, что обе страны используют его (инцидент) как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе, — говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве утверждают, что проправительственные силы Сирии контролировали место нападения и могли "производить образцы и загрязнить участок до расследования Организации по запрещению химического оружия".

Напомним, по данным Минобороны РФ, 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющими веществами. В результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе дети.