Китай запустил аппарат для изучения обратной стороны Луны

Национальное космическое управление Китая отчиталось об успешном запуске платформы с луноходом "Чанъэ-4" на борту, который должен впервые в истории человечества мягко приземлиться на обратной стороне Луны. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Exclusive video: China launches first probe to explore mysteries of the far side of the moon https://t.co/WkHOflsw2A pic.twitter.com/dG9HMQaqtG — CGTN America (@cgtnamerica) December 7, 2018

Одной из основных сложностей данной миссии называют особенности при посадке. Из-за того что обратная сторона элементарно не видна, а радиосигналы с Земли её не достигают, возникают сложности в управлении летательным аппаратом. Для решений этой проблемы Китай уже вывел на лунную орбиту специальный спутник-ретранслятор.

Отмечается, что луноход достигнет поверхности земного спутника уже через 27 дней. Он должен приземлиться в Южном полушарии в области кратера Карман, где будет проводить исследования грунта и радиоастрономические наблюдения в условиях отсутствия помех с Земли.

Помимо этого в самой посадочной платформе в это время будет проходить биологический эксперимент по созданию замкнутых экосистем из земных растений и насекомых, но на поверхности Луны.