Уничтоженный в Дагестане боевик входил в банду сторонников ИГИЛ

Уничтоженный в Дагестане боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и входил в состав уже ликвидированной банды сторонников ИГИЛ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Боевика блокировали на окраине села Эндирей, он отказался сдаться и открыл стрельбу по правоохранителям. В ходе перестрелки был ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.