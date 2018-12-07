Уничтоженный в Дагестане боевик входил в банду сторонников ИГИЛ

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Уничтоженный в Дагестане боевик входил в банду сторонников ИГИЛ

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Фото: © Flickr/Defence Images

Уничтоженный в Дагестане боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и входил в состав уже ликвидированной банды сторонников ИГИЛ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Боевика блокировали на окраине села Эндирей, он отказался сдаться и открыл стрельбу по правоохранителям. В ходе перестрелки был ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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