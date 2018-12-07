Глава МИД Австрии назвала "Северный поток – 2" прежде всего деловым проектом

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Глава МИД Австрии назвала "Северный поток – 2" прежде всего деловым проектом

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Карин Кнайсль. Фото: © Flickr/Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Карин Кнайсль подчеркнула, что все решения по нему должны принимать вовлечённые в проект компании.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что "Северный поток — 2" является исключительно деловым проектом, решения по которому должны принимать компании, участвующие в нём.

— Это деловой проект, где речь идёт о спросе и предложении. Я как глава МИД одной из стран не вовлечена в решения компаний, — передаёт её слова ТАСС.

Она подчеркнула, что должно существовать много различных путей доставки газа потребителю. Задача политиков в этой ситуации — объяснять представителям бизнеса, что может дать "Северный поток — 2", а все решения по нему должны принимать компании, участвующие в реализации проекта.

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