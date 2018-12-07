В Минобороны РФ назвали заявление Госдепа по Алеппо попыткой обелить боевиков

Подобные высказывания США в российском ведомстве также считают попыткой грубого давления на ОЗХО с целью сорвать расследование инцидента.

Россия обладает неопровержимыми доказательствами того, что 24 ноября в Алеппо боевики применили отравляющие вещества против мирного населения. Поэтому заявления Госдепа об инциденте расценивают, как попытку США обелить действующих в Идлибе международных террористов. Об этом заявили в Минобороны РФ.

— Также не исключаем, что "громкие" обвинения Государственного департамента США направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населённые пункты в районе Хаджина, в результате чего ежедневно гибнут десятки мирных сирийцев, — цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Напомним, по данным Минобороны РФ, 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющими веществами. В результате атаки пострадало более 40 человек, в том числе дети. При этом Госдепартамент США утверждает, что располагает информацией о причастности российских и сирийских военных к инциденту с использованием в городе слезоточивого газа.