Знал, что делать. Спасённая Розенбаумом девушка рассказала детали инцидента

По словам девушки, Розенбаум повёл себя как настоящий медик-профессионал и оказал ей качественную первую помощь.

Ольга Богданова, спасённая на борту самолёта певцом Александром Розенбаумом, рассказала о деталях произошедшего.

— Нас принудили брать следующий билет, из-за этого у нас получилась стрессовая ситуация, а у меня порок сердца, — рассказала она в интервью "Пятому каналу".

Девушке стало плохо после того, как пилот объявил, что самолёт входит в зону турбулентности. Когда она потеряла сознание, на помощь пришёл Розенбаум.

— Он знал, что делать. Привёл меня в чувство, дал успокоиться. Сделал так, чтобы никакие другие ситуации меня не заставили нервничать. У меня не было пульса и было высокое давление. Он встал на колено и всё время был рядом со мной! В общем, оказал не только медицинскую, но и человеческую помощь, — рассказала Богданова.

По словам Богдановой, раньше она никогда не интересовалась творчеством Розенбаума, а после этого случая впервые в жизни посетила концерт музыканта, чтобы поблагодарить его за спасение жизни.

Напомним, в четверг, 6 декабря, Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолёта, следовавшего из Москвы в Симферополь. Во время полёта девушке стало плохо, она потеряла сознание.