Знал, что делать. Спасённая Розенбаумом девушка рассказала детали инцидента

Ольга Богданова, спасённая на борту самолёта певцом Александром Розенбаумом, рассказала о деталях произошедшего.
— Нас принудили брать следующий билет, из-за этого у нас получилась стрессовая ситуация, а у меня порок сердца, — рассказала она в интервью "Пятому каналу".
Девушке стало плохо после того, как пилот объявил, что самолёт входит в зону турбулентности. Когда она потеряла сознание, на помощь пришёл Розенбаум.
— Он знал, что делать. Привёл меня в чувство, дал успокоиться. Сделал так, чтобы никакие другие ситуации меня не заставили нервничать. У меня не было пульса и было высокое давление. Он встал на колено и всё время был рядом со мной! В общем, оказал не только медицинскую, но и человеческую помощь, — рассказала Богданова.
По словам Богдановой, раньше она никогда не интересовалась творчеством Розенбаума, а после этого случая впервые в жизни посетила концерт музыканта, чтобы поблагодарить его за спасение жизни.
Напомним, в четверг, 6 декабря, Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолёта, следовавшего из Москвы в Симферополь. Во время полёта девушке стало плохо, она потеряла сознание.
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