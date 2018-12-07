"Сидеть и ждать". Мамаев из СИЗО поделился планами на будущее

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО после драки в центре Москвы, поделился с журналистами своими планами на будущее. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Всё это рано или поздно закончится, — приводит издание слова футболиста.

Помимо этого Мамаев также сообщил, что его дела обстоят хорошо, спортивных тренировок "в целом достаточно", на состояние здоровья не жалуется.

Как уже сообщал Лайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца.