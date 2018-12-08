Премьер Молдавии рассказал, когда у страны появится альтернатива газу из РФ

Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что у страны есть альтернатива российскому газу — это "амбициозный проект" по присоединению к газовой системе Румынии.
— До конца 2019 года у нас будет альтернатива [российскому газу], которая сможет обеспечить 100% нашей потребности в природном газе, — заявил Филип в эфире телеканала RTR Moldova.
Ранее проект планировали завершить до конца 2018 года, но затем продлили сроки. Его финансируют румынская компания Transgaz и Министерство по европейским фондам Румынии.
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