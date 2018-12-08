"Глуп, как пробка, и ленив". Трамп ответил на обвинения Тиллерсона

По мнению президента США, Майк Помпео больше подходит на должность госсекретаря, нежели его предшественник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон "глуп, как пробка" и "чертовски ленив". Об этом он написал в "Твиттере".

Ранее Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS назвал Трампа недисциплинированным и слишком импульсивным, обвинил его в том, что он не читал те документы, которые готовились специально для него различными ведомствами, и заявил, что неоднократно останавливал президента от нарушения закона.

— Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп, как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив. Теперь игра пошла совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой, — ответил на критику Трамп.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года по март 2018 года. В дальнейшем он был отправлен в отставку, а на его место был назначен экс-директор ЦРУ Майк Помпео.