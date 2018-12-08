Умер экс-президент Колумбии Бетанкур

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Умер экс-президент Колумбии Бетанкур

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Фото: © Wikipedia/Vanessa Reyes

В Боготе умер экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур, он занимал пост главы государства в 1982–1986 годах.

— Информируем о кончине экс-президента Республики Колумбия Белисарио Бетанкура Куартаса 7 декабря, — говорится в заявлении медицинского подразделения фонда Santa Fe de Bogota.

При Бетанкуре начался процесс поиска мирного урегулирования конфликта с повстанческими движениями в Колумбии. Благодаря его усилиям в 1984 году было подписано соглашение о прекращении огня на один год.

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