В Венесуэле в ДТП погибли два игрока Главной лиги бейсбола

Профессиональные бейсболисты Луис Вальбуэна и Хосе Кастильо, получившие известность по выступлениям за американские клубы в Главной лиге бейсбола, погибли в аварии в Венесуэле. Об этом сообщает портал TMZ.

MLB Players Luis Valbuena and Jose Castillo Killed in Car Crash in Venezuela https://t.co/H2BecRMLXV — TMZ (@TMZ) December 7, 2018

По информации журналистов, за рулём машины, в которой находились спортсмены, сидел их одноклубник Карлос Ривьеро. В какой-то момент он совершил резкий манёвр, чтобы избежать столкновения с камнем, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Выжил только водитель, о его состоянии ничего не сообщается. Оба пассажира погибли на месте.

⚾️ Que Desgracia.

Así quedó la Camioneta en la que se Trasladaban Luis Valbuena y José Castillo, quienes como sabemos, Fallecieron.

Moribundos, los delincuentes Igual los Robaron. Saquearon Todo.

Hay más de 100 Efectivos Limpiando la Zona.

Ojalá los Consigan. pic.twitter.com/A7DRLd8y20 — JE$Ú$ AGUILERA (@44Jesteller) December 7, 2018

По одной из версий, камни на дорогу могли быть специально выброшены преступниками, которые таким образом устраивают ДТП, чтобы потом ограбить пассажиров. Это предположение подтверждается тем, что в автомобиле полиция не обнаружила ни денег, ни ценных вещей.

Губернатор штата, где произошла авария, заявил, что стражи порядка уже задержали четверых подозреваемых, у которых были обнаружены вещи игроков, однако причастны они к нападению или нет, пока не известно.