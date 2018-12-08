В Венесуэле в ДТП погибли два игрока Главной лиги бейсбола

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В Венесуэле в ДТП погибли два игрока Главной лиги бейсбола

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Фото © Twitter/JE$Ú$ AGUILERA‏ 

Профессиональные бейсболисты Луис Вальбуэна и Хосе Кастильо, получившие известность по выступлениям за американские клубы в Главной лиге бейсбола, погибли в аварии в Венесуэле. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации журналистов, за рулём машины, в которой находились спортсмены, сидел их одноклубник Карлос Ривьеро. В какой-то момент он совершил резкий манёвр, чтобы избежать столкновения с камнем, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Выжил только водитель, о его состоянии ничего не сообщается. Оба пассажира погибли на месте.

По одной из версий, камни на дорогу могли быть специально выброшены преступниками, которые таким образом устраивают ДТП, чтобы потом ограбить пассажиров. Это предположение подтверждается тем, что в автомобиле полиция не обнаружила ни денег, ни ценных вещей.

Губернатор штата, где произошла авария, заявил, что стражи порядка уже задержали четверых подозреваемых, у которых были обнаружены вещи игроков, однако причастны они к нападению или нет, пока не известно.

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