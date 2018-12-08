В "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока — 2" идёт по графику

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что строительство "Северного потока — 2" идёт по плану и согласно согласованному графику.

— Всё идёт по графику, который был согласован, — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что на данный момент нет никаких существенных препятствий для реализации проекта, а строительство идёт по плану.

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии.