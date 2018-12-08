Знак "Шипы" перестал быть обязательным для российских водителей

Кроме того, вступил в силу ещё целый ряд постановлений правительства, касающихся безопасности дорожного движения.

Начиная с 8 декабря российские водители автомобилей с шипованными шинами могут не устанавливать на свои машины знак "Шипы".

Соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в конце ноября. Данная мера была принята, поскольку этот знак утратил свою актуальность: динамические характеристики современных авто определяются иными факторами: например, наличием систем торможения или стабилизации.

Кроме того, отныне некоторую часть ДТП можно будет оформить без участия сотрудников ГАИ. Речь идёт об авариях, в которых был нанесён ущерб исключительно имуществу. Страховые выплаты в таком случае будут выплачиваться в размере до 100 тысяч рублей.

Также теперь инвалиды на колясках с двигателем приравнены к пешеходам, а водители-инвалиды третьей группы получают дополнительные возможности для парковки: на их автомобили не распространяется действие знаков, запрещающих парковку.