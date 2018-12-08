ООН: К концу года Интернет "захватит" половину населения Земли

Международный союз электросвязи (МСЭ) при ООН заявляет, что к концу 2018 года впервые в истории человечества количество интернет-пользователей превысит половину населения Земли. Доклад опубликован на официальном сайте организации.

Предполагается, что доступ к Всемирной паутине будут иметь 51,2% населения нашей планеты, или 3,9 миллиарда человек. По словам генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао, это важное событие в истории планеты.

— Это представляет собой важный шаг на пути к более широкому глобальному информационному обществу. Однако слишком много людей во всём мире всё ещё ждут, чтобы воспользоваться преимуществами цифровой экономики, — говорится в сообщении главы организации.

По данным МСЭ, с 2005 года число пользователей Всемирной паутины в развитых странах выросло с 50,3% до 80,9%. В развивающихся странах рост за этот период был ещё более значительным — с 7,7% до 45,3%. В СНГ к концу 2018 года пользователями Интернета будут 71,3% жителей, в Северной и Южной Америке — 69,6%, в арабских странах — 54,7%.

Однако в организации обращают внимание на тот факт, что в мире осталось ещё очень много людей, не имеющих доступа к последним достижениям цифровой экономики, даже несмотря на то, что практически всё население Земли — 96% — живёт в зоне доступа мобильной цифровой сети, а более 90% — в регионах с доступом к 3G или более скоростной сети.

Ранее редакция Лайфа сообщала о том, что большинство российских родителей считают Интернет опасным для детей.