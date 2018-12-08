США снова продлили срок завершения сделок с En+, "Группой ГАЗ" и "Русалом"

Минфин США сообщил об очередном продлении для инвесторов сроков завершения сделок с "Русалом", En+, "Евросибэнерго", "Группой ГАЗ" — на этот раз до 21 января 2019 года. К этому же дню американские инвесторы должны будут избавиться от акций и других ценных бумаг трёх из этих компаний — "Русала", En+ и "Группы ГАЗ".

Напомним, в апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску и восемь контролируемых бизнесменом компаний в свой санкционный список. Это означает заморозку активов в Соединённых Штатах и запрет для американских граждан вести с ними бизнес.

Изначально инвесторам для избавления от акций и долговых инструментов всех компаний дали время до 7 мая, и до 5 июня для того, чтобы с ними разорвали контракты. Позже эти сроки несколько раз продлевали.