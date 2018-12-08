Арбитр КХЛ попал в больницу после удара игрока "Локомотива"

Иван Дедюля, линейный арбитр матча регулярного чемпионата КХЛ между ярославским "Локомотивом" и финским "Йокеритом", получил сильный удар в лицо, когда разнимал потасовку на льду, и был доставлен в больницу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Шёл третий период матча, счёт на табло был 0:3 в пользу финнов. Нападающий ярославского клуба Артур Каюмов провёл силовой приём и попал в голову защитнику гостей Йеспера Йенсена, из-за чего на льду завязалась драка. В ходе потасовки арбитрам удалось разнять игроков, однако в какой-то момент Каюмов вырвался из рук державшего его судьи и ударил в лицо Дедюлю.

По словам главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, в настоящий момент Иван Дедюля находится в ярославской больнице, где должен будет пройти обследование. Предварительно ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — после матча у него пошла кровь.

Анисимов также заявил, что этот эпизод с ударом судьи, по его мнению, один из самых вопиющих за всю историю лиги, и дал понять, что не считает произошедшее случайностью.

— В данной ситуации я не знаю, как оправдать игрока и как-то по-другому посмотреть на ситуацию, — сказал он.

При этом сам Каюмов признался, что бить судью он не собирался. По его словам, удар предназначался для игрока финской команды.

— Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошёл к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, — заявил хоккеист.

Тем не менее за этот эпизод форвард получил суммарно 45 минут штрафа, 5+20 минут за атаку в голову соперника и 20-минутный дисциплинарный штраф за физическое воздействие на арбитра. А если спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ посчитает, что удар судье был нанесён умышленно, Каюмову грозит длительная дисквалификация.