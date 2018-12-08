Прокуроры требуют "существенного" тюремного срока для экс-адвоката Трампа

Федеральные прокуроры попросили о тюремном заключении для Майкла Коэна, экс-адвоката президента США, сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, прокуроры настаивают на "существенном тюремном сроке" для Коэна, который от лица Дональда Трампа заплатил за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, а также уклонялся от налогов. Коэн признал себя виновным в августе.

Он также сотрудничал с Робертом Мюллером в рамках расследования дела о якобы вмешательстве России в выборы в США. Стало известно, что Мюллер не будет требовать дополнительного тюремного срока для Коэна из-за дачи им ложных показаний в Конгрессе США.