Делай как Розенбаум. Рэпер Feduk спас жизнь человеку по пути на свой концерт

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Делай как Розенбаум. Рэпер Feduk спас жизнь человеку по пути на свой концерт

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Feduk. Фото: © Instagram/fedukone

Исполнитель ехал по городу на машине, когда увидел толпу людей вокруг мужчины, лежащего на земле.

Рэпер Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров.Прим. ред.) спас человеку жизнь по пути на свой концерт в Чебоксарах. Об этом сообщает портал "Про город".

Мужчине на улице стало плохо, он поскользнулся и ударился головой об лёд. В этот момент Feduk проезжал мимо на машине и заметил толпу людей, которая стояла вокруг упавшего мужчины. По словам очевидцев, рэпер бросил машину, подошёл к месту инцидента, оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую.

В конечном итоге мужчина пришёл в себя и отказался от госпитализации, а Feduk поехал дальше на свой концерт.

Ранее другой музыкант Александр Розенбаум оказал первую помощь девушке, которой стало плохо на борту самолёта.

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