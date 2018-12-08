Делай как Розенбаум. Рэпер Feduk спас жизнь человеку по пути на свой концерт

Исполнитель ехал по городу на машине, когда увидел толпу людей вокруг мужчины, лежащего на земле.

Рэпер Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров. — Прим. ред.) спас человеку жизнь по пути на свой концерт в Чебоксарах. Об этом сообщает портал "Про город".

Мужчине на улице стало плохо, он поскользнулся и ударился головой об лёд. В этот момент Feduk проезжал мимо на машине и заметил толпу людей, которая стояла вокруг упавшего мужчины. По словам очевидцев, рэпер бросил машину, подошёл к месту инцидента, оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую.

В конечном итоге мужчина пришёл в себя и отказался от госпитализации, а Feduk поехал дальше на свой концерт.

Ранее другой музыкант Александр Розенбаум оказал первую помощь девушке, которой стало плохо на борту самолёта.