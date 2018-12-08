Делай как Розенбаум. Рэпер Feduk спас жизнь человеку по пути на свой концерт

Рэпер Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров. — Прим. ред.) спас человеку жизнь по пути на свой концерт в Чебоксарах. Об этом сообщает портал "Про город".
Мужчине на улице стало плохо, он поскользнулся и ударился головой об лёд. В этот момент Feduk проезжал мимо на машине и заметил толпу людей, которая стояла вокруг упавшего мужчины. По словам очевидцев, рэпер бросил машину, подошёл к месту инцидента, оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую.
В конечном итоге мужчина пришёл в себя и отказался от госпитализации, а Feduk поехал дальше на свой концерт.
Ранее другой музыкант Александр Розенбаум оказал первую помощь девушке, которой стало плохо на борту самолёта.
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