Нойерт заявила, что не может дождаться начала работы постпредом США при ООН

Нынешний представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что с нетерпением ждёт начала работы постпредом при ООН. Об этом она написала в "Твиттере".
— Я не могу дождаться, когда продолжу продвигать интересы американского народа в постпредстве США при ООН, если меня утвердят, — отметила она.
При этом она поблагодарила госсекретаря Майка Помпео, заявив, что работать в его команде — это честь.
— Мили, которые я проехала с вами, подчеркнули важность лидерства США на мировой арене, — говорится в сообщении Нойерт.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Хизер Нойерт на вакантную должность постпреда при ООН. Её нынешний начальник Майк Помпео поприветствовал это решение.
— Я полностью ей доверяю. Хизер играет важную роль в продвижении внешней политики США, и я надеюсь, что её быстро утвердят, — написал глава Госдепа в "Твиттере".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени