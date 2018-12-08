Нойерт заявила, что не может дождаться начала работы постпредом США при ООН

Занимавшая ранее этот пост Никки Хейли заявила об отставке в октябре. Она считает, что на этом месте её должны сменить новые люди.

Нынешний представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что с нетерпением ждёт начала работы постпредом при ООН. Об этом она написала в "Твиттере".

— Я не могу дождаться, когда продолжу продвигать интересы американского народа в постпредстве США при ООН, если меня утвердят, — отметила она.

При этом она поблагодарила госсекретаря Майка Помпео, заявив, что работать в его команде — это честь.

— Мили, которые я проехала с вами, подчеркнули важность лидерства США на мировой арене, — говорится в сообщении Нойерт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Хизер Нойерт на вакантную должность постпреда при ООН. Её нынешний начальник Майк Помпео поприветствовал это решение.

— Я полностью ей доверяю. Хизер играет важную роль в продвижении внешней политики США, и я надеюсь, что её быстро утвердят, — написал глава Госдепа в "Твиттере".