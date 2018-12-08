В Ватикане зажгли огни на рождественской ёлке — видео

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В Ватикане зажгли огни на рождественской ёлке — видео

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Фото: © Twitter/Junno Arocho Esteves‏

Традицию по установке праздничной ели на площади перед главным католическим храмом мира ввёл в 1982 году папа римский Иоанн Павел II.

На площади Святого Петра в Ватикане зажгли огни на рождественской ёлке. 23-метровое праздничное дерево привезли из города Порденоне.

Также традиционно на площади установили вертеп, изображающий сцену рождения Христа. В этом году он сделан из 700 тонн песка. Площадь всей композиции составила почти 25 кв. метров.

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