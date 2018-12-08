В Ватикане зажгли огни на рождественской ёлке — видео

На площади Святого Петра в Ватикане зажгли огни на рождественской ёлке. 23-метровое праздничное дерево привезли из города Порденоне.
The #Vatican just lit its #Christmas Tree pic.twitter.com/4cjAVoHgGS— S_Galimberti (@S_Galimberti) 7 декабря 2018 г.
Также традиционно на площади установили вертеп, изображающий сцену рождения Христа. В этом году он сделан из 700 тонн песка. Площадь всей композиции составила почти 25 кв. метров.
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