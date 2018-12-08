СМИ: Кабинет Мэй призвал её уйти в отставку, если сделку с ЕС не одобрят

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СМИ: Кабинет Мэй призвал её уйти в отставку, если сделку с ЕС не одобрят

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Тереза Мэй. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

По информации британских СМИ, члены кабинета Мэй попытаются её убедить добиться более выгодных для Британии условий по Brexit.

Кабинет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призвал её уйти в отставку, если парламент не одобрит существующей проект соглашения с ЕС по Brexit.

Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники, члены кабинета Мэй предпримут попытку убедить её добиться от Брюсселя лучших условий соглашения по выходу из ЕС. В случае если 11 декабря парламент не утвердит предложенный проект документа, с высокой долей вероятности ей придётся покинуть свой пост.

По мнению правительства Мэй, парламент не поддержит нынешний проект соглашения, а трое министров не согласны с позицией Мэй по данному вопросу и готовы подать в отставку из-за этого. Некоторые члены парламента всерьёз рассматривают возможность проведения повторного референдума по Brexit.

Голосование по соглашению с ЕС о Brexit пройдёт во вторник, 11 декабря.

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