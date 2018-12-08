Боксёр Лебедев заявил, что завершит карьеру после боя с Усиком

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Боксёр Лебедев заявил, что завершит карьеру после боя с Усиком

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Российский боксёр Денис Лебедев намерен завершить карьеру после боя с украинцем Александром Усиком. Об этом он заявил в программе "Абонент доступен" на латвийском интернет-канале mix tv.

— Я обещаю, что, если бой с Александром Усиком состоится, это будет последний поединок в моей карьере. Постараюсь выиграть. И закончу свою карьеру боксёра, — сказал он.

В ноябре Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) обязала спортсменов провести поединок до 10 марта 2019 года. В своём интервью Лебедев подтвердил, что их команды уже ведут переговоры по этому вопросу, и выразил надежду на успех.

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