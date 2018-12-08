В Бразилии в перестрелке между грабителями и полицейскими погибло 12 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошёл рано утром 7 декабря в небольшом городке Милагрис в штате Сеара. Банда попыталась ограбить банкоматы двух банков на главной улице города. В результате перестрелки погибли шестеро грабителей и пятеро заложников, в том числе два ребёнка.

По предварительным данным, два человека были задержаны полицией. Банда скрылась с места преступления на двух фургонах вместе с деньгами. Тело одного из грабителей было найдено в брошенном транспортном средстве. Правоохранители ищут сбежавших преступников с вертолёта.