В 10 раз меньше обычного. В США нашли самого миниатюрного бычка в мире

В ветеринарную клинику при университете штата Миссисипи, США, поступил, возможно, самый маленький бычок в мире. Об этом сообщает аккаунт учреждения в "Фейсбуке".

Телёнка по имени Маленький Билл принесли в клинику, поскольку его хозяин боялся, что животное больно. Его вес — всего 4,5 килограмма, что в десять раз меньше нормы.

Ветеринары, осмотрев животное, пришли к выводу, что телёнок здоров, и пообещали сообщать о его состоянии в соцсетях.