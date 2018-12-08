Никого нет дома? На Аляске лось сам позвонил в дверной звонок — видео

Забавный случай произошёл в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. Дикий лось гулял по территории одного из частных домов и, зайдя в гараж, случайно нажал на кнопку дверного звонка. Об этом сообщает Associated Press.

Любопытно, что находившиеся в этот момент дома супруги Стулц подумали, что их разыгрывают дети или что срабатывание звонка — последствия афтершока после землетрясения. Тем более что глава семейства, выглядывая на улицу, не заметил ничего необычного.

Уже позже он решил проверить записи с камер наблюдения и тогда обнаружил необычного гостя, который и позвонил в дверь своей пятой точкой.