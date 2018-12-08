Российские юниоры заняли весь пьедестал в финале Гран-при в танцах на льду

На проходящем в канадском Ванкувере финале юниорского Гран-при по фигурному катанию все три первых места заняли российские дуэты. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев.

На первом месте оказались Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. За свою произвольную программу они получили от судей 102,93 балла, в сумме по итогам двух прокатов — 170,66.

Вторую позицию с минимальным отрывом занял другой российский дуэт — Арина Ушакова и Максим Некрасов. Они показали лучший результат в произвольной программе — 103,16 балла, однако для победы этого не хватило. По результатам двух прокатов они набрали 170, 65 балла — всего на одну сотую меньше, чем победители.

Тройку сильнейших замкнули россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров. По результатам двух прокатов пара набрала 164,54 балла.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что в финале Гран-при в Ванкувере россиянка Алина Загитова не смогла побить рекорд японки Рики Кихиры и стала второй по итогам короткой программы.