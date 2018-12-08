Захарова: Документ ОБСЕ по безопасности журналистов удалось принять благодаря РФ

Страны ОБСЕ договорились применять меры для обеспечения безопасности журналистов. Утверждение соответствующего документа прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Сегодня Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное. Несмотря на крайнюю степень разобщённости мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов. И это удалось сделать благодаря беспрецедентным усилиям российской стороны, — написала Захарова в "Фейсбуке".

По её словам, в документе подтверждена необходимость доступа СМИ и населения государств — участников ОБСЕ к иностранным источникам новостей, отражена озабоченность относительно проведения кампаний против журналистов, а также мер и действий, которые могут ограничить их свободу выражения и угрожать их безопасности.

— Сделана увязка с резолюциями СБ ООН 1738 (2006) и 2222 (2015), в которых осуждается любое насилие в отношении журналистов в ситуациях вооружённых конфликтов и обеспечивается их максимальная правовая защита в качестве гражданских лиц, — отмечает представитель МИД РФ.