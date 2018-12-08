На фото Порошенко заметили десантника с символикой СС

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал в "Фейсбуке" фотографию с украинскими десантниками.

— Воины-десантники героически боролись за освобождение и удержание под контролем стратегически важных объектов и поселений, — говорится в подписи к фото.

При этом пользователи соцсети обратили внимание, что на форме одного из военнослужащих видна эмблема дивизии СС "Мёртвая голова". Позже в комментариях они обнаружили, что фотография этого десантника более крупным планом была удалена.

СС — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Нюрнбергский трибунал признал "всех лиц, которые были официально приняты в члены СС", преступниками.