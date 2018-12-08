В Южной Корее поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

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В Южной Корее поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

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Фото © Flickr/Tamara Craiu

В Южной Корее 14 человек пострадали при сходе с рельсов скоростного поезда. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Следовавший в Сеул из Каннына скоростной поезд сошёл с рельсов спустя пять минут после отправления. В поезде находились 198 пассажиров. Как отмечается, с рельсов сошли почти все 10 вагонов состава. Причину инцидента только предстоит установить.

В результате происшествия пострадали 14 человек. Они были госпитализированы с мелкими травмами. Остальные пассажиры были доставлены на другие станции автобусами.

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