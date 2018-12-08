"ИрАэро" приостановила полёты в Хайнань из-за долгов туроператора

В авиакомпании сообщили, что около 1500 российских клиентов туроператора в настоящий момент находятся на территории Китая.

Авиакомпания "ИрАэро" объявила о приостановке полётов в китайские Санью и Хайкоу, а также ещё в целый ряд городов России из-за долгов туроператора "Жемчужная река". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Крупнова.

По его словам, у авиакомпании накопился целый ряд причин, по совокупности которых было принято решение остановить перевозки. Как оказалось, туроператор регулярно нарушал график платежей и накопил значительные долги за уже выполненные рейсы, не оплатил предстоящие полёты и не покрыл депозит.

Из-за этого были отменены рейсы в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Петербург, Казань, Кемерово и Москву. Помимо этого, в два китайских направления — Санью и Хайкоу. Туристам, которые планируют в ближайшее время вернуться из Китая домой, рекомендовали звонить на горячую линию ассоциации туроператоров. По данным авиакомпании, на территории Поднебесной находится около 1500 клиентов "Жемчужной реки".

В "ИрАэро" также заявили, что о случившемся были уведомлены Федеральное агентство по туризму РФ, а также Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта РФ. От "Жемчужной реки" комментариев пока не поступало.