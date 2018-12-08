Тарасов с женой задумались о втором ребёнке

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко, которые несколько месяцев назад стали родителями, задумались о втором ребёнке. Об этом сама Анастасия намекнула поклонникам в "Инстаграме".

Один из подписчиков спросил у Костенко, не собираются ли они с мужем завести ещё одного малыша.

— Да, подай Господи! — написала в ответ девушка.

Также она рассказала, что пока не решается показать в соцсетях лицо дочери, так как за жизнью семьи, "помимо добрых людей, следят так называемые тени" — фейковые аккаунты, оставляющие негативные комментарии.

Напомним, в июле у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родилась дочь. Девочку назвали Миланой. Для модели это первый ребёнок, а для футболиста — уже второй. У Тарасова подрастает дочь Ангелина от первого брака.